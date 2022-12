Assente per malattia, lavorava in nero in un altro cantiere

I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Treviso hanno sospeso l'attività di un cantiere edile di Codognè (Treviso) al cui interno è stato individuato un lavoratore abusivo, che risulta però regolarmente assunto in un'altra impresa di costruzioni, nella quale compariva assente per malattia da molti mesi.

L'uomo ha anche cercato di fornire false identità agli ispettori. L'azienda in cui il manovale operava è risultata inadempiente sotto vari aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro e, oltre ad essere stata fermata, dovrà versare ammende e sanzioni per oltre 25 mila euro. (ANSA).