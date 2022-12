Danza e lirica tra i reperti, Museo di Altino si fa teatro

(ANSA) - VENEZIA, 21 DIC - Il Museo archeologico di Altino (Venezia) diventa teatro per un giorno, con la programmazione di una perfomance artistica, oggi, mercoledì 21 dicembre, che vede la creazione di un dialogo tra antenati e contemporaneo. Due ballerine e una cantante lirica accompagneranno il pubblico in una visita guidata tematica: un progetto che il Museo continuerà anche in futuro. La vita che trapela dalle sculture. La danza rivelatrice della storia. La parola mezzo di espressione di quello che è stato.

Un'azione artistica che vedrà le incursioni di due danzatrici (Alexandra Foffano e Giorgia Bortoloso) e di una cantante lirica (Arianna Cimolin) dell'associazione Fuoriclassico accompagnare i visitatori nelle sale del museo per una visita guidata tematica.

Il percorso si snoda nelle due sale dell'esposizione, al piano terra e al primo piano, poi proseguirà attraversando il giardino per arrivare nella mostra. Le movenze delle danzatrici, partendo dalla base tecnica del balletto classico, faranno immergere gli spettatori in un'atmosfera antica legata alla storia delle persone che popolavano i luoghi in cui sono stati rinvenuti i reperti del Museo. Le sonorità della voce esalteranno il dialogo tra antico e contemporaneo, tra ciò che è stato e ciò che è. (ANSA).