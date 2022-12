Arbolia e Windtre realizzano un bosco urbano a Treviso

(ANSA) - TREVISO, 21 DIC - Arbolia, società benefit di Snam e Fondazione Cassa Depositi e Prestiti attiva nella forestazione urbana, e Windtre, operatore di telefonia mobile realizzano insieme un nuovo bosco urbano da oltre 1.800 alberi nella città di Treviso.

L'intervento è stato reso possibile a seguito di un accordo con il Comune di Treviso, all'interno di un più ampio programma cittadino dedicato al verde urbano, nell'ambito del "Green New Deal Treviso", fortemente voluto dall'Amministrazione comunale con l'obiettivo di contrastare il cambiamento climatico e migliorare la qualità dell'aria attraverso l'assorbimento di Co2 e polveri sottili.

La nuova cintura verde si trova in Via Selvatico, nella periferia Sud-ovest della città, e ha previsto la messa a dimora complessiva di 1.809 piante di differenti specie arboree (tra cui farnia, tiglio, bagolaro, salice bianco, pioppo bianco, ciliegio selvatico, acero campestre e montano, carpino bianco, orniello, melo selvatico, ciavardello) e arbustive (tra cui sanguinello, nocciolo, biancospino, berretta del prete, rosa canina, pallone di maggio, viburno lantana, maggiociondolo).

L'iniziativa prevede anche la manutenzione del nuovo bosco urbano per i primi due anni. (ANSA).