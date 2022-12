Covid: Veneto, 2.533 nuovi casi e una vittima in 24 ore

Sono 2.533 i casi di Covid-19 registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano il totale ufficiale a 2.613.759. Viene segnalato un decesso, con il totale delle vittime che arriva a 16.184. I malati sono 53.171, 1.504 in meno rispetto al giorno prima.

Negli ospedali si registra un forte aumento dei ricoveri in area medica, con 1.635 pazienti, +95 rispetto a sabato; nelle terapie intensive vi sono 73 pazienti (+3) (ANSA).