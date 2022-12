Verona 'invasa' da Babbi Natale per la Christmas Run

(ANSA) - VERONA, 18 DIC - Migliaia di veronesi hnano 'invaso' stamane la città per partecipare alla Marcia dei Babbi Natale.Si tratta della Christmas Run, con partenza e arrivo in Piazza Bra.

L'appuntamento è ormai una tradizione che vede protagonisti i "babbi" impegnati in una corsa di 5 o 10 km, prima del brindisi benaugurante per le imminenti festività natalizie. (ANSA).