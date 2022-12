Capodanno: Venezia, se affollata ipotesi sensi unici

(ANSA) - VENEZIA, 18 DIC - In occasione dello spettacolo pirotecnico per accogliere il nuovo anno in programma sabato 31 dicembre nel Bacino di San Marco, a Venezia, il Comando della Polizia locale ha emanato due ordinanze.

Con il primo provvedimento si disciplina la viabilità nella città d'acqua, specificando che dalle ore 20 di sabato 31 dicembre per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, nelle località interessate, dalla manifestazione, la polizia locale avrà la facoltà di dirottare il traffico pedonale ed organizzarlo mediante l'istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, dove necessiti, ulteriori aree.

La Polizia Locale potrà comunque adottare ogni altro provvedimento di sospensione o riduzione parziale delle occupazioni di suolo pubblico esistenti o lil loro spostamento.

