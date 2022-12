Qatar: Tajani, poche mele marce e non è solo un caso italiano

(ANSA) - VERONA, 17 DIC - "Sono poche mele marce. Non confondiamo il Parlamento europeo che è un'istituzione importante. Anche Giuda sedeva accanto a Gesù ma non tutti gli apostoli erano corrotti. Resto garantista, aspetta ai giudici fare piena luce. E non credo sia un problema italiano, vi è coinvolto un solo parlamentare italiano, neanche indagato, ed un ex parlamentare. Ma anche altri Paesi sono coinvolti, dunque non è una questione solo italiana". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Verona sullo scandalo che ha coinvolto il Parlamento europeo. (ANSA).