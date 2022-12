Muore a 87 anni, 11 indagati in casa di riposo del Veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 17 DIC - Undici persone - 10 infermieri e un medico - risultano indagate dalla Procura di Pordenone per la morte sospetta di una anziana di 87 anni di Teglio Veneto (Venezia). Sono stati i sanitari del Pronto soccorso di Latisana a far partire la segnalazione che l'anziana, ricoverata in una rsa di San Michele al Tagliamento, presentava delle piaghe da decubito.

La paziente avrebbe avuto delle lesioni così profonde da lasciare segni vicini all'osso sacro. Segni che normalmente per formarsi impiegano dei mesi. Sono stati i familiari a denunciare l'accaduto qualche giorno fa e la donna è morta ieri. Sempre nella giornata di ieri il medico megale Antonello Cirnelli ha eseguito l'autopsia. Sospetti vi sono anche su alcuni segni al polso che il cadavere presenterebbe. (ANSA).