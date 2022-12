Maltempo: Venezia, si alza Mose e contiene marea a 82 cm.

(ANSA) - VENEZIA, 16 DIC - Ha toccato 82 centimetri in centro storico alle 8 di stamane la marea che sta investendo Venezia da ieri. Tutto merito del Mose, attivo da ore, che ha difesa la città storica limitando l'altezza dell'acqua. La piattaforma Cnr del Centro maree del Comune ha registrato una massima di 117 cm., alla Diga del Lido un'acqua alta di 126 cm., a Malamocco di 126 e a Chioggia di 128. Per domani il Centro maree prevede alle 10.40 una massima di 105 cm.. Non è prevista l'attivazione delle paratoie mobili.

