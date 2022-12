Consorzio Prosecco Docg, mercato supera 100mln bottiglie

(ANSA) - CONEGLIANO, 16 DIC - Si attesta a 100,8 milioni, contro i 92,1 milioni dell'anno precedente, il numero di bottiglie di Prosecco Docg Conegliano Valdobbiadene vendute nel 2021, 59,5 dei quali riferibili al mercato interno. Lo riferisce il Consorzio di tutela che oggi ha presentato il Rapporto economico annuale 2022 elaborato dal Cirve, il Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia, che calcola in 588,6 milioni di euro i ricavi realizzati (erano 526 milioni l'anno prima). Lo scenario produttivo del 2021 è connotato dalla prosecuzione del ricambio generazionale in atto da alcuni anni con maestranze giovani corrispondenti al 37,2% del totale. La componente femminile della fascia giovane risulta in crescita del 31,2% rispetto alla precedente rilevazione. Nel 2021 sono aumentate anche le case spumantistiche, il cui numero sale a 209, il 6% in più rispetto al 2020. In termini di attrattività turistica, nei primi sette mesi del 2022 gli arrivi e le presenze di visitatori nell'area di produzione del Conegliano Valdobbiadene Docg sono cresciuti, rispettivamente, del 61,8% e del 31% in confronto allo stesso periodo del 2021.

