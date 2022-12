Nuovo Spazio Enel a Zevio, prodotti e idee su mondo energia

(ANSA) - ZEVIO, 15 DIC - Ha aperto ufficialmente i battenti oggi a Zevio, comune del veronese di circa 15 mila abitanti, un nuovo Spazio Enel Partner, punto di riferimento per cittadini, imprese, artigiani e commercianti di questa importante realtà della provincia scaligera. L'obiettivo è proporre assistenza per le forniture di elettricità e gas e nuove opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Al taglio del nastro, in piazza Santa Toscana 56, erano presenti tra gli altri la sindaca, Paola Conti, la responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto, Barbara De Bonis e l'imprenditrice Barbara Procopio, titolare della "Abcontact srl", partner che ha una collaborazione consolidata con Enel e che rappresenta, grazie a un team di professionisti qualificati, un punto di riferimento importante per il territorio della provincia veronese.

Sviluppato su un'area di oltre 50 metri quadri, il nuovo Store si inserisce nella rete degli oltre 130 spazi Enel già operativi in tutto il Triveneto, una quindicina quelli nel Veronese. "L'amministrazione comunale - ha sottolineato la sindaca Conti - accoglie con entusiasmo questo nuovo spazio Enel come punto di riferimento del territorio per cittadini, imprese, artigiani e commercianti. La presenza di Enel rappresenterà un punto di contatto con l'utenza al fine di offrire prodotti e servizi più efficienti con consulenze dedicate e personalizzate particolarmente importante in questo momento storico in cui si è assistito ad un consistente aumento dei prezzi legati all'energia elettrica e quindi delle bollette. Sarà inoltre l'occasione per orientare gli utenti verso scelte sempre più consapevoli e rispettose dell'ambiente e sulle opportunità offerte dalle energie rinnovabili, fondamentali per l'attuazione della transizione energetica ed ecologica." (ANSA).