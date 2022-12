Crociere: Dogane, 730 mila passeggeri controllati a Nordest

(ANSA) - VENEZIA, 15 DIC - Si chiude con un bilancio di 730 mila passeggeri la stagione 2022 per le attività di controllo ai terminal crociere del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, dove i funzionari dell'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli (Adm) hanno garantito le attività istituzionali di sbarco e imbarco dei passeggeri, controllo bagagli, controllo valutario, e le attività legate all'approvvigionamento delle navi.

Più di 400.000 turisti sbarcati dagli oltre 170 scali sono transitati per il Porto di Trieste, la cui stagione crocieristica si concluderà il 5 gennaio 2023 incrementando ulteriormente i dati estremamente positivi del 2022. Venezia supera le 220.000 presenze, registrando più del +900% dei croceristi rispetto al 2021, quando la pandemia e l'interdizione del passaggio attraverso il Canale della Giudecca per le grandi navi avevano fatto crollare le presenze. L'incremento è stato reso possibile grazie agli approdi diffusi di Marghera e Fusina, la Marittima e il Porto di Chioggia.

Il Porto di Chioggia da giugno a novembre è stato tappa, punto di partenza e arrivo per le navi da crociera portando un flusso di circa 10.000 passeggeri provenienti da ogni parte del mondo; in particolare, con l'amministrazione comunale clodiense, è previsto per il prossimo anno un incremento del più del doppio del numero degli approdi. Anche Monfalcone (Gorizia) ha aumentato lo sviluppo nel settore del turismo portuale, dove sono state svolte le attività di controllo su circa 100.000 passeggeri delle navi da crociera che, dal 28 maggio al 13 novembre, hanno attraccato alla banchina Portorosega. (ANSA).