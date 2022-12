Covid: Veneto, ieri 3.609 nuovi casi e 18 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 15 DIC - Sono 3.609 i nuovi casi ufficiali di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 18 le vittime, che portano i totali rispettivamente a 2.604.933 contagi e 16.156 morti.

Il Bollettino regionale segnala 56.118 attuali positivi, in calo (-729) rispetto alle 24 ore precedenti. Nei reparti ospedalieri non critici vi sono 1.642 pazienti (+3) e 71 (+3) in terapia intensiva. (ANSA).