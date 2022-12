Incidenti lavoro: un morto nel Trevigiano

(ANSA) - CESSALTO, 14 DIC - Un uomo di 43 anni è morto per le probabili esalazioni di gas tossico all'interno di una cisterna per lo stoccaggio del vino nel corso di operazioni di manutenzione.

L'evento si è verificato questa mattina in un'azienda vitivinicola di Cessalto (Treviso). La vittima è un operaio di origine straniera. Sul posto sono intervenuti Suem, vigili del fuoco e carabinieri. (ANSA).