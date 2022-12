Covid: nuovo balzo contagi in Veneto, +5.460 ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 13 DIC - Il Veneto registra un altro balzo nei contagi Covid, con 5.460 casi nelle ultime 24 ore. Un dato che, tuttavia, risente dell'accumulo delle segnalazioni non elaborate nel weekend (ieri, lunedì i casi erano 1.002). Il bollettino della Regione segnala anche 19 vittime. I totali dall'inizio della pandemia si aggiornano così a 2.597.671 per quanto riguarda le infezioni, e 16.110 per i deceduti. Scende invece il numero delle persone attualmente positive, 56.559 (-826).

Sostanzialmente stabile la situazione clinica. I malati Covid ricoverati negli ospedali in area medica sono 1.639 (+ 9), quelli in teraoia intensiva 68 (-1). (ANSA).