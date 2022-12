Qualità vita:Veneto giù, Belluno prima per ricchezza-consumi

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - Qualità della vita in calo nel Veneto, dove gli indici di quasi tutte le città sono in flessione nell'indagine annuale realizzata dal Sole 24 Ore. Solo Padova, che figura però al 29/O posto generale, guadagna 4 posizioni rispetto alla graduatoria del 2021. Le altre sono tutte in discesa: Verona - la migliore - al 16/O posto scala di 8 posizioni, Venezia, 20/A, di 4; Treviso, 21/A, perde 11 posti in classifica, Vicenza, 38/A, scende di 10, Belluno, 35/A, addirittura di 17. Rovigo resta ultima tra le province venete per qualità della vita: 77/A, 16 posti in meno che nel 2021.

Poche le posizioni di spicco, eccetto Belluno, che diventa prima nella nuova edizione dedicata a 'Ricchezza e Consumi.

Venezia si segnala invece per l'8/O posto nella sezione Affari e Lavoro, dove Padova si piazza 15/A. Il capitolo Giustizia e Sicurezza vede un buon risultato per Treviso, 7/a, e Belluno, 9/a. Ancora un buon risultato per Treviso nella classifica che misura la 'qualità della vita delle donne': la provincia della Marca è seconda in Italia, ma perde il primato che aveva conquistato nel 2021. (ANSA).