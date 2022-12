Covid: Veneto, ieri 1.002 nuovi casi e 7 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 12 DIC - I nuovi postivi al Covid nelle ultime 24 ore in Veneto sono 1.002, dato in calo per il minor numero di casi processati conme di consueto nel fine settimana.

Secondo il bollettino della Regione Veneto sono 2.592.211 le persone che si sono ammalate da inizio pandemia. Vi sono anche 7 decessi, che portano a un totale di 16.0091. Scendono da 57.820 a 57381 (-435) i positivi ufficiali, mentre negli ospedali vi sono 28 nuovi ricoveri in area medica, con il totale a 1.630, stabili a 69 in terapia intensiva. (ANSA).