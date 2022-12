Venezia: marea a 105 cm in mare, allagato 5% città

(ANSA) - VENEZIA, 11 DIC - Ha raggiunto 105 centimetri alle ore 11.40 il picco di marea registrato all'esterno della Laguna di Venezia. A Punta della Salute si è raggiunto un massimo di 102 centimetri e in città si è registrato un allagamento della città tra il 5 e l'8%. Anche oggi le dighe del Mose non sono state sollevate. Per domani l'Ufficio maree del Comune di Venezia prevede una massima di 70 centimetri alle ore 1.45, e 90 centimetri alle 11.35. (ANSA).