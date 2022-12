Mondiali: festa tifosi Marocco a Verona, nessun incidente

(ANSA) - VERONA, 10 DIC - Sono scesi ancora in piazza a Verona per fare festa i tifosi del Marocco, dopo la storica qualificazione alle semifinali del Mondiale a danno del Portogallo. Centinaia di persone, con le bandiere rosse e la stella verde, hanno invaso pacificamente la zona di Piazza Bra.

Ma contrariamente a pochi giorni fa, quando le auto dei marocchini era state assalite da gruppi dell'estrema destra - 13 erano stati fermati - non si è registrato alcun incidente. In città era infatti scattato il piano preordinato con la Questura per prevenire disordini e violenze: bloccati le principali vie di accesso a Piazza Bra con il divieto di transito ed il traffico consentito solo a mezzi pubblici e residenti, e schierato un imponente cordone di forze dell'ordine. (ANSA).