Covid: Veneto, 4.149 nuovi positivi e 24 morti in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 10 DIC - I nuovi casi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore sono 4.149 (-955) per un totale che raggiunge quota 2.588.341. Il bollettino regionale segnala 24 vittime, il totale sale quindi a 16.079. Gli attuali positivi risultano in diminuzione, per un totale di 59.995 (-1.105).

Rimane stabile il dato ospedaliero, con 1.558 ricoveri in area medica e in terapia intensiva con 71 pazienti (+1). (ANSA).