Tributo a Roberta di Camerino, da Grace Kelly al Gay Pride

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Tribute to Roberta di Camerino: da Grace Kelly al Gay Pride. Dietro le quinte di un mito veneziano". E' il titolo del saggio su Roberta di Camerino, al secolo Giuliana Coen, del catalogo "Veneziamo Cortina", che ha accompagnato una mostra in onore della stilista, inaugurata a Cortina d'Ampezzo, l'8 dicembre, nell'ambito della fashion week che si svolge nella località sciistica fino al 10 dicembre. La mostra è stata organizzata dall'antiquario Claudio Zanettin nella sua galleria, La Ruotellina. Autore del saggio è invece il giornalista Gianluca Lo Vetro, che di Roberta di Camerino è il massimo conoscitore, visto che nel 1995 aveva già curato una mostra per i 50 anni del marchio (Il Giubileo di Roberta di Camerino, a Pesaro) e scritto diversi saggi sulla creatrice.

