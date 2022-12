Treno locale investe auto rimasta su binari,salva conducente

(ANSA) - CHIOGGIA, 09 DIC - Disastro sfiorata nel tardo pomeriggio lungo la linea ferroviaria Adria-Chioggia, a Sant'Anna, dove un treno locale ha investito un'automobile rimasta bloccata sui binari all'altezza di un passaggio a livello. Il locomotore, che non ha potuto evitare l'impatto, ha trascinato la vettura e la donna che si trovava all'interno per un centinaio di metri. La conducente si è salvata. Estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata presa in cura dai sanitari del Suem, stabilizzata e trasferita in ospedale. illese le cinque persone che si trovavano a bordo del treno. (ANSA).