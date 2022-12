Torna la neve sulle Dolomiti, 20 centimetri a Cortina

(ANSA) - BELLUNO, 05 DIC - Il maltempo che ieri ha interessato tutto il Veneto, sulle Dolomiti ha portato a nevicate. Tra le località maggiormente interessate Cortina d'Ampezzo dove si contano 10 centimetri di manto fresco.

L'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto (Arpav) segnala che a Ras Valles sempre nell'area di Cortina i centimetri di neve sono stati 22 mentre a passo Falzarego 20. Nella zona di Falcade ed Arabba, in quota, si sono toccati anche i 25 centimetri mentre 30 centimetri di neve fresca sono caduti in Val Zoldana a Col dei Baldi. Nel vicentino, sull'Altopiano di Asiago, 25 centimetri hanno interessato l'area di Campomolon a 1.735 metri di quota.

Mentre oggi il cielo resta coperto, per domani sono annunciate dall'Arpav "stupende condizioni meteorologiche con sole, cielo sereno, aria tersa e ottima visibilità, salvo banchi di nubi basse a inizio giornata nelle depressioni prealpine".

Per quanto riguarda le valanghe in pericolo è "moderato" di grado "2" su una scala dove il rischio maggiore è "5". (ANSA).