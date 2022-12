Maltempo: Venezia, Mose frena marea, 71 cm a Punta Salute

(ANSA) - VENEZIA, 05 DIC - La marea ha toccato stamane i 71 centimetri alla Punta della Salute, a Venezia, grazie al sistema di sbarramento del Mose che è entrato in funzione alle 5 del mattino. Lo rende noto il Centro previsioni maree del Comune lagunare. I tecnici hanno rilevato una massima di 102 centimetri all'altezza delle dighe e di 98 in mare. Il miglioramento delle condizioni del tempo dovrebbe riportare la marea a livelli normali, almeno per i prossimi tre giorni. (ANSA).