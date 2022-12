Maltempo: Venezia, domani prevista massima marea di 110-115cm

(ANSA) - VENEZIA, 03 DIC - Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree del Comune di Venezia ipotizza per domani in centro storico una massima di marea di 110- 115cm alle 8 del mattino. Il fenomeno è legato ai venti di bora. Si stima per Chioggia un sovralzo di 5-10cm.

Viste le condizioni favorevoli all'acqua alta è possibile l'attivazione del sistema Mose a difesa della città. (ANSA).