Covid: Veneto, ieri 4.601 nuovi contagi e 14 deceduti

(ANSA) - VENEZIA, 03 DIC - Il numero dei nuovi contagi Covid in Veneto è stato pari a ieri a 4.601, portando il totale complessivo degli infettati da inizio pandemia a 2.562.665.

Preoccupante il dato dei deceduti, 14 in più rispetto alla rilevazione precedente, con un totale a quota 15.995 vittime .

Il bollettino della Regione riporta anche una crescita degli attuali positivi che da 63.150 passano a 64.071 (+921. In netta diminuzione l'occupazione dei posti letto in ospedale. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.465 (-31)), quelli in terapia intensiva sono 55, 4 in meno. (ANSA).