Covid: Veneto,ancora a quota 5mila i nuovi contagi in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - Resta ancora intorno a quota 5.000 - precisamente 4.992 ieri - il numero giornaliero dei nuovi contagi Covid in Veneto. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 9. Il totale si aggiorna così a 2.558.064 per quanto riguarda le infezioni dall'inizio della pandemia, e a 15.981 per quanto riguarda i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Crescono gli attuali positivi, 63.150 (+704).

Sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto in ospedale. I malati Covid ricoverati in area medica sono 1.496 (+6), quelli in terapia intensiva sono 59, lo stesso dato di ieri. (ANSA).