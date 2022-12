Autonomia:Zaia,non ci stiamo ad equa divisione del malessere

(ANSA) - VENEZIA, 02 DIC - "Il modello si chiama dell'autonomia differenziata, proprio perché le competenze sulle varie materie vengono richieste sulla base delle potenzialità e del contesto di ogni singola Regione. Sarà necessaria una legge di attuazione e, portando avanti tutto in parallelo, dovremmo poter affrontare e votare le singole intese, stabilite per la fine del 2023 e affidarle al Parlamento". Lo ha detto a Venezia il ministro Roberto Calderoli. "Con l'autonomia non vogliamo togliere niente a nessuno - ha precisato il presidente del Veneto Luca Zaia -. Siamo convinti di essere legati a doppio filo con le altre Regioni e rifiutiamo ancora una volta l'accusa di voler la secessione dei ricchi". (ANSA).