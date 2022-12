Aci Vicenza a MondoMotori,salone mobilità su strada Nord-Est

(ANSA) - VICENZA, 02 DIC - L'universo delle due e delle quattro ruote torna in scena al quartiere fieristico di Vicenza con la dodicesima edizione di Mondomotori, il salone dedicato alla mobilità su strada, il 3 e 4 dicembre. Un appuntamento da segnare in calendario per gli appassionati e i professionisti di settore del Nord-est per una due giorni immersiva fra aree espositive ed eventi esperienziali. Mondomotori, si legge in una nota dell'Automobile Club Vicenza, "rappresenterà le anime della passione automobilistica con il nuovo e l'usato dei concessionari del territorio, i club dei principali marchi, le proposte su fuoristrada, auto sportive e l'area delle auto storiche. Grande attenzione al mondo delle auto elettriche, ibride e plug-in tra novità di mercato dai concessionari e un'area test allestita all'esterno del quartiere fieristico per esaminare le potenzialità dei veicoli. Focus sulle due ruote in tutte le declinazioni con lo spazio dedicato alle ultime novità dal mercato motociclistico con i rivenditori dei brand leader".

L'Ac Vicenza sarà presente ad ACi Arena, al Padiglione 7, luogo d'incontro per temi di automobilismo vario. (ANSA).