Aci: a Treviso dibattito "Mobilità consapevole nella Marca"

(ANSA) - TREVISO, 30 NOV - Una tavola rotonda dal titolo "Mobilità consapevole nella Marca - percezione del rischio e conoscenza dei comportamenti". La propone agli automobilisti del territorio giovedì 15 dicembre la commissione Mobilità dell'Automobile Club Treviso, a un anno dall'insediamento. Lo comunica l'Ac Treviso in una nota.

L'incontro, aperto alla cittadinanza e della durata di non oltre 60 minuti, presenterà ai partecipanti casistiche concrete di episodi inerenti alla incidentalità e situazioni critiche da approfondire relative al codice della strada. Attraverso queste, si attiverà un confronto e la condivisione tra automobilisti, relatori della serata e forze di polizia, le regole fondamentali di comportamento del codice della strada.

Tra gli interventi, il presidente dell'Automobile Club Treviso, Michele Beni, la Mobility manager del Comune di Treviso, Michela Mingardo, il Comandante della Polstrada, Simone Morello, la Polizia locale di Treviso, il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, i rappresentanti della Consulta degli studenti Nicolò Dogao ed Elisa Fedalto, la Direzione scolastica provinciale e i rappresentati del ministero dei Trasporti in provincia.

A fine dibattito saranno consegnati dei riconoscimenti agli automobilisti con più di vent' anni di titolarità di patente di guida che non hanno subito provvedimenti di infrazione al codice della strada. Un modo per sottolineare comportamenti virtuosi alla guida dell'auto e non solo. (ANSA).