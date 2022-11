Auto contro un platano, morto 26enne nel Padovano

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV - Un'auto è finita contro un platano dopo la perdita di controllo del conducente, deceduto nell'impatto. E' accaduto la notte scorsa, appena dopo la mezzanotte, in Via Romana Aponense, incrocio con via Latisana, ad Abano Terme.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l'Opel Corsa. Nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte del giovane 26enne. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. (ANSA).