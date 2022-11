Branco di cervi invade strada nell'Agordino

(ANSA) - BELLUNO, 28 NOV - Un grosso branco di cervi ha 'invaso' questo pomeriggio la regionale '203' Agordina, in località Cesteden, occupando la sede stradale e costringendo gli automobilisti a fermarsi. Lo comunica la società 'Veneto Strade' che, anche attraverso i propri social, ha invitato gli utenti a prestare la massima attenzione in quel tratto. Tra i motivi che hanno spinto gli animali ad uscire dal bosco e a percorrere in branco la strada, potrebbe esservi il tentativo dei cervi di cercare altrove cibo e acqua, ma anche la possibile presenza nella foresta di lupi, segnalati in gran numero in questo inverno sulla montagna veneta. (ANSA).