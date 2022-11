Su Twitter boom scettici clima, 4 volte più di chi a favore

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - Lo scetticismo climatico cresce a ritmi quattro volte superiori rispetto ai contenuti a favore dell'azione per il clima su Twitter, secondo una ricerca pubblicata su Nature Climate Change da un gruppo internazionale coordinato dal The Alan Turing Institute a cui ha partecipato l'Università Ca' Foscari Venezia. Analizzando i tweet pubblicati dal 2014 al 2021 durante le conferenze annuali Cop, la cui ultima edizione si è chiusa pochi giorni fa in Egitto, le ricercatrici e i ricercatori hanno scoperto che i tweet degli scettici sono stati condivisi 16 volte di più durante la conferenza Cop26 di Glasgow rispetto alla Cop21 di Lima. Gli autori hanno riscontrato come l'incremento sia stato alimentato da una crescente attività dell'estrema destra contraria all'azione climatica. (ANSA).