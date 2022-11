Usa generatore a gasolio per elettricità, morto intossicato

Un uomo di 56 anni, Renzo Maccapani, è stato trovato morto stamani nella sua abitazione a Taglio di Po (Rovigo), intossicato probabilmente dalle esalazioni di un generatore di elettricità a gasolio.

A dare l'allarme sono stati i colleghi dell'uomo, che non lo hanno visto al lavoro. Sul posto sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e personale del Suem 118. L'uomo, secondo alcune testimonianze, sarebbe ricorso al generatore poiché era in ristrettezze economiche e non poteva pagare le bollette della luce. (ANSA).