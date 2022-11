Palazzo Te e Villa della Torre, alleanza di arte e architettura

(ANSA) - VERONA, 24 NOV - L'arte e l'architettura, la letteratura e la storia, la tradizione e la produzione del territorio: attorno a questa triade di binomi è stato sancito oggi il 'gemellaggio' tra Fondazione Palazzo Te e Villa Della Torre, sede in Valpolicella della Cantina Allegrini. Da un lato Palazzo Te a Mantova, dimora dei Gonzaga pensata su imitazione delle antiche ville romane e riconosciuta come uno dei migliori esempi di villa rinascimentale suburbana manierista; dall'altro Villa Della Torre a Fumane, poco distante da Verona, costruita dalla omonima famiglia tra il quattro e cinquecento, in chiaro omaggio alla civiltà di Roma, un unico di "domus antiqua romana". Due capolavori la cui storia ha attraversato i secoli, correndo su uno stesso binario: quello del Maestro Giulio Romano. Da questa comune firma d'autore, le due realtà svilupperanno un racconto che possa stimolare gli appassionati di un turismo esperienziale e delle eccellenze del territorio a scoprire le assonanze, estetiche e concettuali, di questi due capolavori architettonici.

Un gioco di sovrapposizioni visibile fin dal logo scelto per il gemellaggio, le due facciate di Palazzo Te e di Villa della Torre, una adiacente l'altra, a tracciare le linee di un unico immaginario palazzo, con un occhio attento alla declinazione digitale del progetto sui social network. A conferma di questa collaborazione, c'è anche la nascita di un nuovo vino a firma Allegrini, un'edizione limitata di Valpolicella Classico Superiore, chiamato "Camera dei Giganti", che riprende in etichetta il celebre affresco della Volta della Camera dei Giganti di Palazzo Te. (ANSA).