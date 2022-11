Covid: Veneto, ieri 15 vittime e 5.686 nuovi casi

(ANSA) - VENEZIA, 24 NOV - E' pesante il bilancio delle vittime di ieri per Covid-19 in Veneto, 15 nelle 24 ore, che portano il totale a 15.909. Il bollettino regionale segnala 5.686 nuovi casi, complessivamente 2.520.805. Gli attuali positivi salgono a 62.129 (+1.368).

Continua l'aumento di ricoveri in area medica, che sono 1.286 (+14), mentre scendono (-6) quelli delle terapie intensive, che sono 53. (ANSA).