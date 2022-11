Neve si fa aspettare, rimandato a Cortina avvio stagione sci

Tutto era pronto a Cortina d'Ampezzo per iniziare con il fine settimana la grande stagione invernale dello sci ma qualcosa è andato storto. Troppo pochi i fiocchi bianchi caduti ieri nella località ampezzana per garantire l'apertura degli impianti di risalita. Lo conferma Enrico Ghezze, amministratore delegato degli impianti cortinesi. "Niente da fare - dice allargando le braccia - c'è troppa poca neve per poter sciare".Chi ha piena fiducia sul fatto che Cortina dalle prossime settimane recupererà i danni fatti da due anni di Covid è Cortina IN, tour operator di incoming attivo in città e nell'area dolomitica "L'andamento del mercato Italia per la prossima stagione invernale si avvicina a ritmi pre-pandemia - dicono i responsabili - con un rinnovato interesse per il territorio anche da parte di aziende e di gruppi". (ANSA).