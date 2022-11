Covid: Veneto, forte balzo nei ricoveri (+41) e 11 vittime

(ANSA) - VENEZIA, 23 NOV - Forte aumento in Veneto di ricoveri ospedalieri per Covid-19, che sono 1.272 in area medica (+31) e 59 (+10) nelle terapie intensive.

L'andamento dei nuovi casi è leggermente diminuito, con 5.248 nuovi contagi, che portano il totale a 2.515.119. Ma ci sono anche 11 decessi, con il totale delle vittime a 15.896. In aumento infine anche gli attuali positivi, che sono 60.761 (+458). (ANSA).