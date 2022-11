Malore durante saldature in cisterna chimica, 2 in ospedale

Doppio infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, all'interno di un'azienda chimica di Arzignano (Vicenza). Vittime dell'incidente due operai italiani che, secondo le prime informazioni, stavano eseguendo alcuni lavori di saldatura all'interno di due cisterne.

Per cause in via di accertamento i due uomini, che indossavano tutti i sistemi di protezione, si sarebbero sentiti male perdendo conoscenza. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con lo Spisal e i sanitari del Suem 118 di Vicenza.

I due operai sono stati rianimati sul posto e trasportati agli ospedali di Vicenza e di Arzignano. Sul posto stanno operando anche i Carabinieri della compagnia di Valdagno (Vicenza). (ANSA).