Droga: Padova, 14 kg eroina e cocaina sequestrati, 2 arresti

Due cittadini nigeriani sono stati arrestati e oltre 14 chilogrammi di cocaina ed eroina sono stati sequestrati in un'operazione della Squadra Mobile della Questura di Padova contro il traffico di droga in città.

I due nigeriani, di 21 e 36 anni - quest'ultimo richiedente asilo - sono stati sorpresi all'interno di un'abitazione di Padova con più di 1.200 ovuli, fra cocaina ed eroina, e denaro contante per circa 15.000 euro, probabile provento di spaccio.

Da giorni gli investigatori avevano notato movimenti sospetti nell'appartamento, situato nel quartiere Stanga, utilizzato dai trafficanti per custodirvi e smistare droga. Deciso un 'blitz' nell'appartamento, gli agenti hanno notato due persone scavalcare il balcone sul retro dell'abitazione e tentare la fuga.

Rincorsi per centinaia di metri, i due sono stati bloccati e l'abitazione perquisita. Quest'ultimo sequestro segue di qualche giorno un altro di 9 chilogrammi di eroina, sempre da parte della Squadra Mobile patavina nei confronti di un albanese dimorante in provincia di Parma. In tutto, la droga avrebbe fruttato nelle piazze di spaccio quasi un milione di euro.

