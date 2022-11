Covid: Veneto, 7.411 nuovi casi di positività e 9 morti

In Veneto sono stati registrati nelle ultime 24 ore 7.411 nuovi casi di Covid-19 che portano a quota 2.509.871 gli infetti da inizio pandemia. Il bollettino regionale segnala 9 vittime, con il totale a 15.885. Salgono a 60.303 i positivi attuali. Negli ospedali aumentano leggermente (+9) i ricoveri in area medica, che sono 1.241, e calano di poco (-2) quelli in terapia intensiva, che sono 49. (ANSA).