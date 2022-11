Milano-Cortina: Fontana, su opere non abbiamo perso un giorno

(ANSA) - MILANO, 21 NOV - Per le Olimpiadi Milano Cortina del 2026 "Regione Lombardia non è in ritardo su niente, alcune opere e modifiche di impianti le dobbiamo portare avanti direttamente e quello lo stiamo facendo rispettando tutti i tempi, non abbiamo perso un giorno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante l'evento 'Direzione Nord' al Palazzo delle Stelline di Milano.

"Poi ci sono le opere pubbliche assegnate - ha concluso Fontana - con il commissario della società Infrastrutture Luigi Valerio Sant'Andrea che sta cercando di recuperare qualche ritardo assolutamente recuperabile". (ANSA).