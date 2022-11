Travolto da un albero, morto boscaiolo nel Bellunese

Un boscaiolo di Longarone (Belluno) è morto stamani travolto da un albero mentre si trovava a fare legna, in un bosco nella zona di Casera Perera, nei boschi sopra l'ex Statale 251, tra le frazioni di Igne e Soffranco.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 10:00. Assieme all'uomo, di 48 anni, c'erano alcuni colleghi che hanno lanciato l'allarme al 118. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, le Forze dell'Ordine e l'elicottero del Suem, i cui operatori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.

(ANSA).