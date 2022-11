In moto esce di strada, morto diciottenne nel padovano

Un giovane di 18 anni è morto, uscendo di strada e finendo in un fossato, mentre viaggiava su una moto a Villanova di Camposampiero (Padova).

I pompieri, arrivati dal distaccamento volontario di Borgoricco, hanno collaborato con il personale sanitario del Suem 118 portando in strada il giovane, che è stato a lungo rianimato anche dal personale medico sopraggiunto in sostegno anche con l'elicottero. Purtroppo il medico ha dovuto dichiarare la morte del giovane, che abitava a poche centinaia di metri da casa. La Polizia locale del Camposampierese ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi del sinistro. (ANSA).