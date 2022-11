Covid: in Veneto 4.890 nuovi casi e 9 vittime nelle 24 ore

Sono 4.890 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, e 9 sono le vittime. I contagi da inizio pandemia sono 2.497.049, mentre i decessi 15.897.

Tornano a superare quota 60 mila gli attuali positivi, che sono 60.131, 1.768 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

Continuano a salire i ricoveri, soprattutto in area medica con 1.212 pazienti (+27), mentre sono invariati in terapia intensiva (48).

La campagna vaccinale registra 5.395 somministrazioni nella giornata di ieri, di cui 5.161 quarte dosi; la copertura con il secondo booster è al 9,4%. (ANSA).