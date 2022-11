Auto si rovescia in canale di scolo, un morto nel Veneziano

Un uomo è morto stamani in un incidente avvenuto a Scorzè (Venezia) in cui la sua automobile è finita rovesciata in un canale di scolo, contro il muro in cemento di un piccolo ponticello di passaggio pedonale.

I vigili del fuoco, intervenuti da Mestre e con i volontari di Mirano, hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto il conducente. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem ha dovuto dichiararne la morte. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi per determinare le cause del sinistro. Le operazioni di recupero dell'auto sono in corso. (ANSA).