Madonna Salute, Procuratie Vecchie gratuite per veneziani

(ANSA) - VENEZIA, 18 NOV - Le Procuratie Vecchie in piazza San Marco, recentemente riaperte al pubblico dopo il restauro di Generali, saranno ad accesso gratuito per i veneziani in occasione della festa della Madonna della Salute. il 19, 20 e 21 novembre. I residenti a Venezia e nei Comuni della Città Metropolitana, i possessori della Carta Venezia Unica e gli studenti con tessera in corso di validità, potranno visitare gratuitamente gli spazi della Fondazione del Gruppo Generali "The Human Safety Net" . Sarà possibile accedere all'esperienza immersiva e interattiva dell'esposizione A World of Potential, adatta a tutti e sviluppata intorno al tema del potenziale umano. Il percorso è stato ideato per stimolare i visitatori a esplorare i propri punti di forza, per stare meglio con sé stessi e con gli altri, unendo le forze per avere un impatto concreto e positivo sulla società.

La mostra è stata concepita come una progressione di esperienze focalizzate su valori come creatività, perseveranza, gratitudine, curiosità, speranza, intelligenza sociale e lavoro di squadra. (ANSA).