Covid: Veneto, ieri 5.091 nuovi casi e 5 vittime

Sono 5.091 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, un dato che porta il totale dei contagi a 2.492.159. Vi sono altre 5 vittime, per un totale di 15.858 morti dall'inizio della pandemia.

Prosegue la risalita degli attuali malati, che oggi sono 58.636, 1,398 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Negli ospedali risalgono leggermente sia i ricoveri in area non critica, che sono 1.185 (+8) che quelli in terapia intensiva (48, +4).

La campagna vaccinale ieri ha fatto registrare 3.770 somministrazioni, di cui 3.598 quarte dosi. (ANSA).