Milano-Cortina: ok Commissario a primo stralcio pista bob

Il Commissario straordinario per le Infrastrutture di Milano-Cortina 2026, Luigivalerio Sant'Andrea, ha dato il via libera all'esame del progetto del primo stralcio per la riqualificazione della pista dai bob 'Eugenio Monti' e il parziale "strip-out" della pista esistente, finalizzato a valorizzarne l'interesse culturale. Lo rende noto il sindaco di Cortina D'Ampezzo, Gianluca Lorenzi.

Sarà quindi possibile affidare i lavori, dopo gli ultimi positivi pareri raccolti in Conferenza dei Servizi, tra i quali quello della Soprintendenza, dopo la presentazione di un progetto culturale per la tutela e la valorizzazione delle qualità materiali, immateriali, ambientali e paesaggistiche della pista 'Monti'.

"Benché tale fase sia preparatoria alla successiva realizzazione della nuova infrastruttura sportiva del Cortina Sliding Centre - precisa Lorenzi - l'intervento mira comunque a preservare le condizioni morfologiche e altimetriche del sedime della pista storica, profondamente radicata all'interno di un palinsesto fortemente identitario per la comunità locale, salvaguardando sia il 'patrimonio materiale' costituito dai manufatti esistenti e dalle porzioni del tracciato del sedime storico inserite nel contesto paesaggistico, sia il 'patrimonio immateriale' delle memorie di accadimenti sportivi di importanza mondiale". (ANSA).