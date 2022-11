Covid: Veneto, 5.429 nuovi casi e 6 vittime in 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 17 NOV - Sono 5.429 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, che portano il totale a 2.487.067; il bollettino regionale segnala anche 6 vittime, con il totale dei decessi a 15.853. E' sostanzialmente stabile la situazione clinica, con 1.177 ricoveri in area medica (-4) e 44, invariati, in terapia intensiva. Gli attuali positivi continuano a crescere e sono 57.238, 1.864 in pi rispetto alle 24 ore precedenti. (ANSA).